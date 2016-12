Sebastian Prödl: Mehr als Fels im Hornissen- Nest!

Solide. Präsent. Wuchtig. Kurzum: "What a man." Ein Auszug aus den Kritiken in den englischen Zeitungen. Sebastian Prödl ist mehr als nur der Fels in der Brandung, Pardon, im Hornissen- Nest. Am Wochenende erzielte der ÖFB- Teamverteidiger - natürlich per Kopf - sein erstes Saisontor für Watford, führte die "Hornets" zum 3:2- Sieg gegen Everton, auf Platz sieben der Premier League. "Eine tolle Momentaufnahme, aber wir klopfen schon länger oben an", weiß der Steirer. "Wir haben keine Zeit, das zu genießen. Es kann schnell gehen."