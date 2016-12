Schweizer Fans: Koller soll Basel- Coach werden!

In wenigen Stunden stimmten bei einer Abstimmung 1832 "Blick"- User für den Trainer der österreichischen Nationalmannschaft ab. Auf der Trainerliste schnitt der 56- Jährige somit am besten ab. Austria- Coach Thorsten Fink landete auf Platz fünf, YB- Bern- Coach Adi Hütter an der neunten Stelle.

"Nach der völlig verpatzten EM- Endrunde konnte Koller den freien Fall seines Teams auch in diesem Herbst nicht stoppen. Er ist vom Wunderwuzzi zur Zielscheibe beißender Kritik geworden. Sein Rücktritt wird öffentlich gefordert. Vom Schweizer Messias zum Feindbild und Freiwild im Eilzugstempo - in weniger als einem halben Jahr", schrieb der "Blick" vor wenigen Tagen. Die Zeitung spekuliert bereits über einen Abgang des ÖFB- Teamchefs.

Foto: GEPA

ÖFB- Boss steht hinter Koller

ÖFB- Präsident Leo Windtner sprach nach den Spekulationen gleich ein Machtwort: "Ich stehe ganz klar hinter Marcel Koller, Diskussionen über seine Person wird es von meiner Seite aus nicht geben!" Zudem stärkt er Koller den Rücken: "Marcel Koller ist und bleibt unser Mann!" Das unterstrich auch Sportchef Willi Ruttensteiner: "Koller hat Österreich auf Platz zehn der Welt geführt, er ist eine Persönlichkeit, ein akribischer Arbeiter, der Richtige für unser Team!"