Schwache Salzburger mit Last- Minute- Sieg in Altach

Ein höchst glücklicher 1:0- Sieg von Serienmeister Salzburg in Altach hat am Samstag die vierte Runde der Bundesliga eröffnet. Nach einer enttäuschenden Vorstellung der "Bullen" und zahlreichen vergebenen Altacher Chancen schoss Youngster Hannes Wolf die Hausherren in der Nachspielzeit (93.) k.o.