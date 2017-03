Schon wieder ein Verletzter: Traustason fällt aus

"Unser Flügelspieler unterzieht sich in diesen Tagen einer MR- Untersuchung, dann folgt eine Nachkontrolle bei Vereinsarzt Prof. Benno Zifko. Eine genaue Diagnose erfolgt somit in den nächsten Tagen", teilte Rapid am Montag via Aussendung mit.

Auch Schaub wochenlang out

Die Traustason- Verletzung passt nur zu gut zur momentanen Situation bei Rapid. Unabhängig von der sportlichen Misere hatte sich auch Louis Schaub bei seinem Team- Aufenthalt verletzt. Er hatte das ÖFB- Camp frühzeitig verlassen. "Eine Nachuntersuchung beim SK Rapid bestätigte die Diagnose eines Muskelfasereinrisses im vorderen, linken Oberschenkel. Schaub wird wohl einige Wochen pausieren müssen, die Rückkehr hängt vom Heilungsverlauf ab", heißt es in der Aussendung.