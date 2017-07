Schöpf- Comeback wohl erst im September

"In den kommenden Wochen will ich mir noch einmal ordentlich Fitness holen, um im September wieder angreifen zu können", erklärte Schöpf auf der Schalke- Website. Nach einer MRT- Untersuchung, die für Anfang August geplant ist, will der Öztaler sein Pensum weiter steigern. "Ich brauche zum Glück nicht allzu lange, um wieder Muskulatur aufzubauen."

Nach der Knieverletzung, die er sich im Ligaspiel gegen Bayer Leverkusen zugezogen hatte, hatte sich Schöpf mit der medizinischen Abteilung von Schalke für eine konservative Behandlung und gegen eine Operation entschieden. Durch die Blessur war nicht nur die Saison zu Ende, Schöpf verpasste auch das WM- Qualifikationsspiel Österreichs in Irland (1:1).

Qualispiele kein Thema

Auch die September- Duelle in Wales (2. September) und gegen Georgien (5. September) werden für den Allrounder zu früh kommen. Mit dem Zeitpunkt seines Comebacks will sich Schöpf nicht unter Druck setzen. Vorerst genießt er es, wieder im Kreis der Mannschaft zu sein. "Man fühlt sich besser, wenn man nicht für sich allein trainiert. Ich bin in die Mannschaft und die Abläufe voll integriert. Für den Kopf ist das nicht unwichtig", so der Schalke- Legionär.

Das Zimmer in Mittersill teilt sich Schöpf mit seinem ÖFB- Teamkollegen Guido Burgstaller. "Wir verstehen uns super und gehen uns nicht gegenseitig auf die Nerven", sagte der Tiroler. "Das passt perfekt, auch wenn Burgi manchmal schnarcht." Neben seinem Landsmann spricht Schöpf aber auch viel mit seinem neuen Trainer Domenico Tedesco. Der 31- jährige Deutsch- Italiener hatte nach Ligarang zehn im Juni von Markus Weinzierl übernommen.

Schalke startet am 14. August mit einem Cupspiel gegen den Regionalligisten BFC Dynamo aus Berlin in die neue Saison. Auch die ersten beiden Ligarunden zu Hause gegen Vizemeister RB Leipzig (19. August) und auswärts bei Aufsteiger Hannover 96 (27. August) wird Schöpf definitiv verpassen.