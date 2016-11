Schock für Real: Gareth Bale muss unters Messer

Superstar Gareth Bale muss unters Messer. Der Waliser wird nach Angaben seines Klubs Real Madrid am nächsten Dienstag in London am verletzten rechten Sprunggelenk operiert und fällt danach mindestens zwei Monate aus. Bale verpasst damit den "Clasico" am 3. Dezember, an dem Tabellenführer Real in der spanischen Meisterschaft bei Verfolger und Titelverteidiger FC Barcelona gastiert.