Schock für deutsche Bullen: Superstar verletzt!

Schock bei RB Leipzig um Timo Werner! Der Superstar des Sensationsteams in der deutschen Bundesliga wurde beim Training im Camp im portugiesischen Lagos bei einem Trainingsspielchen verletzt und musste danach vom Platz gebracht werden. Am Freitagabend konnte der Klub leichte Entwarnung geben: Werner hat keine schlimme Verletzung erlitten, wird wohl in wenigen Tagen wieder ins Training einsteigen.