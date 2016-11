"Schlechtestes Spiel, seit ich bei Austria bin"

So unterlegen wie beim 1:5 in Altach war die Austria diese Saison weder bei den 1:4- Pleiten gegen Rapid und Salzburg noch beim 1:3 in Graz gewesen. Und damit gingen stolze violette Serien zu Ende: Erstmals seit dem 2. Oktober (2:1 gegen St. Pölten) gab es in der Meisterschaft kein zu Null, die stolze Siegesserie (dem 2:1 waren drei 2:0- Erfolge gegen Mattersburg, Rapid und Sturm gefolgt) riss ebenfalls.

Die Aufholjagd der Austria in der Meisterschaft ist damit zumindest vorübergehend einmal gestoppt - während Altach nun sogar von Platz eins träumen darf. Nach dem sechsten Spiel en suite ohne Niederlage geht es nach der Länderspielpause daheim gegen Sturm im direkten Duell um den Platz an der Sonne, was die Krönung des Erfolgslaufs der Canadi- Truppe wäre.

Die Austria kann über die Pause nur froh sein - die Mannschaft ist "am Anschlag", die vielen internationalen Auftritte und englischen Wochen haben Spuren hinterlassen.

"Mental und körperlich müde"

Fink: "Ich habe schon nach zwei Minuten und den ersten Fehlpässen gesehen, dass diesmal nichts drin ist. Wir konnten keine drei Pässe hintereinander spielen, waren mental und körperlich müde. Aber besser einmal ein 1:5 als fünfmal ein 0:1!" Dennoch: So abschlachten darf man sich nicht lassen.