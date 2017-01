Schiri beleidigt - Arsene Wenger angeklagt

Der englische Fußballverband FA hat Trainer Arsene Wenger vom FC Arsenal wegen mutmaßlicher Beleidigung des vierten Offiziellen am Rande des 2:1- Sieges gegen den FC Burnley angeklagt. Wenger sei während des Spiels in der englischen Premier League am Sonntag gegenüber dem Schiedsrichter- Assistenten ausfällig geworden, hieß es am Montag.