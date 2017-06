Schiebung bei U21- EM? "Ausrede eines Verlierers"

Das letzte Gruppenspiel bei der U21- EM in Polen zwischen Italien und Deutschland (1:0), das beiden Teams das Weiterkommen in das Halbfinale sicherte, sorgt weiterhin für erhitzte Gemüter. Nach den Schiebungs- Vorwürfen der Slowakei - unter anderem hatte Coach Pavel Hapal eine Sperre für Italien und Deutschland gefordert -, die es nicht in die K.- o.- Phase schaffte, reagierte nun der Trainer der "Azzurri".