Schalke verliert in Unterzahl gegen Leverkusen 0:1

Die Heim- Siegesserie von Schalke 04 in der deutschen Bundesliga ist gerissen. Nach fast 90- minütiger Unterzahl verloren die Gelsenkirchener am Sonntag gegen Bayer Leverkusen mit 0:1 und kassierten nach vier Heimsiegen wieder eine Niederlage. Stefan Kießling erzielte in der 89. Minute das Leverkusener Siegtor.