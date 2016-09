Schalke stänkert gegen Salzburg: "Zulieferbetrieb"

Für Schalke 04 lief es in der deutschen Bundesliga auch schon mal besser. Die erschreckende Bilanz: 5 Spiele, 5 Niederlagen. Umso mehr möchten die Gelsenkirchener in der Europa League für Furore sorgen. Der Start ist geglückt: Vor zwei Wochen besiegte das Bundesliga- Schlusslicht Nizza mit 1:0. Die "Bullen" hingegen blamierten sich gegen Krasnodar zuhause mit 0:1.

"Meister als Zulieferbetrieb"

Vor dem Spiel in Gelsenkirchen leistete sich nun Schalke einen kleinen Seitenhieb auf den österreichischen Gegner: "FC Salzburg: Meister als Zulieferbetrieb", lautet der Titel des Gegner- Porträts auf ihrer Klub- Homepage. In wenigen Absätzen wird die Transferpolitik der "Bullen" bekrittelt: "Im Sommer musste der FC Salzburg sein Team an einigen Schaltstellen neu besetzen - wieder einmal. Kritiker bemängeln, dass regelmäßig Topspieler zu RB Leipzig transferiert werden", so der Verfasser und meint weiters: "Die Branche registriert mit Argwohn, dass Salzburg eine Art Zulieferbetrieb für die Leipziger ist."

Foto: AP

Die Salzburg- Leipzig- Transfers von Bernado, Naby Keita und Benno Schmitz sind ebenso Thema, wie Rangnicks ehemalige Doppelfunktion und Martin Hintereggers kritische Aussagen bezüglich Leipzig: "Die Art und Weise, wie Salzburg von Leipzig kaputtgemacht wird, finde ich schade", wird der ÖFB- Verteidiger zitiert. Auch über den Ausraster von Trainer Oscar Garcia zu Beginn der Saison ("Jetzt sind wir mehr ein Ausbildungsverein") ist in dem Porträt zu lesen.

Die Fan- Gemeinde der Salzburger, die sich in letzter Zeit aufgrund der Leipzig- Problematik verägert äußerte, wird über diesen Artikel wohl wenig erfreut sein. Für die "Bullen" steht nach der 0:1- Pleite gegen Krasnodar gegen Schalke viel auf dem Spiel.

Hier im Video spricht Schalke- Trainer Markus Weinzierl über das Duell mit Red Bull Salzburg:

Video: SID