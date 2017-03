Schalke dreht völlig verrückte Partie bei Gladbach

Absolut kurios dabei der Anschlusstreffer zum 1:2 aus Schalker Sicht: Der Schuss von Goretzka wäre normalerweise leichte Beute für Gladbach- Goalie Yann Sommer geworden, aber wegen eines Platzfehlers sprang der Ball kurz vor dem Goalie extrem hoch auf und wurde so unhaltbar. Bei den Gästen spielte Guido Burgstaller durch, Alessandro Schöpf wurde in der 88. Minute eingewechselt.

Manchester United, Lyon, Anderlecht und Ajax weiter

Manchester United stieg mit einem Heim- 1:0 über Rostow auf, die erste Partie in Russland hatte 1:1 geendet. Das Tor für den englischen Rekordmeister erzielte Juan Mata (70.) nach Fersler- Vorlage von Zlatan Ibrahimovic. In einer rasanten Partie verabsäumte es die AS Roma gegen Olympique Lyon, den 2:4- Rückstand aus dem Hinspiel in Frankreich wettzumachen - das 2:1 im Olympiastadion war zu wenig für den Serie- A-Vertreter. Ebenfalls im Viertelfinale stehen Anderlecht (1:0 und gesamt 2:0 über Apoel Nikosia) sowie Ajax Amsterdam (2:0 und gesamt 3:2 über FC Kopenhagen).

Besiktas, Celta und Rapid- Gegner Genk erfolgreich

Bereits am frühen Abend waren Besiktas Istanbul, Celta Vigo und Genk als erste Klubs ins Viertelfinale der Europa League eingezogen. Die Türken gewannen im Achtelfinal- Rückspiel daheim gegen Olympiakos Piräus mit 4:1, obwohl sie mehr als eine Hälfte lang in Unterzahl agierten, und kamen mit einem Gesamtscore von 5:2 weiter. Celta siegte bei Salzburgs Gruppengegner Krasnodar mit 2:0 und hatte mit einem Gesamt- 4:1 das bessere Ende für sich. Rapids Gruppenrivalen Genk reichte ein Heim- 1:1 im belgischen Duell mit Gent, um nach dem 5:2 im Hinspiel aufzusteigen.

Österreich stellt 2018/19 fünf Europacup- Starter

Detail am Rande: Österreichs Bundesliga stellt in der Europacup- Saison 2018/19 definitiv fünf Starter. Durch das Out des FC Kopenhagen gegen Ajax Amsterdam kann die heimische Liga in der UEFA- Fünfjahreswertung nicht mehr von Platz 15 verdrängt werden. In der kommenden Spielzeit gibt es noch vier österreichische Teilnehmer am internationalen Geschäft.

Die Ergebnisse der Achtelfinal- Rückspiele:

Borussia Mönchengladbach - FC Schalke 04 2:2 (2:0)

Tore: Christensen (26.), Dahoud (45.) bzw. Goretzka (54.), Bentaleb (68./Elfmeter)

Hinspiel 1:1 - Schalke mit Gesamtscore von 3:3 dank der Auswärtstorregel im Viertelfinale

Manchester United - FK Rostow 1:0 (0:0)

Tor: Mata (70.)

Hinspiel 1:1 - Manchester United mit Gesamtscore von 2:1 im Viertelfinale

AS Roma - Olympique Lyon 2:1 (1:1)

Tore: Strootman (17.), Tousart (60./Eigentor) bzw. Diakhaby (16.)

Hinspiel 2:4 - Lyon mit Gesamtscore von 5:4 im Viertelfinale

Ajax Amsterdam - FC Kopenhagen 2:0 (2:0)

Tore: Traore (23.), Dolberg (45./Elfer)

Hinspiel 1:2 - Ajax mit Gesamtscore von 3:2 im Viertelfinale

Anderlecht - Apoel Nikosia 1:0 (0:0)

Tor: Acheampong (65.)

Hinspiel 1:0 - Anderlecht mit Gesamtscore von 2:0 im Viertelfinale

Besiktas Istanbul - Olympiakos Piräus 4:1 (2:1)

Tore: Aboubakar (10.), Babel (22., 75.), Tosun (84.) bzw. Elyounoussi (31.)

Rote Karte: Aboubakar (39.)

Hinspiel 1:1 - Besiktas mit Gesamtscore von 5:2 im Viertelfinale

Krasnodar - Celta Vigo 0:2 (0:0)

Tore: Mallo (52.), Aspas (80.)

Gelb- Rot: Kabore (86./Krasnodar)

Hinspiel 1:2 - Celta mit Gesamtscore von 4:1 im Viertelfinale

Genk - Gent 1:1 (1:0)

Tore: Castagne (20.) bzw. Verstraete (84.)

Hinspiel 5:2 - Genk mit Gesamtscore von 6:3 im Viertelfinale