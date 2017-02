SC Wiener Neustadt verlost Stadionnamen!

"Cashpoint Arena", "Red Bull Arena", "Merkur Arena" - so heißen bei den Topklubs der Bundesliga, SCR Altach, Red Bull Salzburg SK Sturm Graz, die Heimspielstätten. Manch Unternehmen zahlt eine Menge Geld, damit ein populärer Klub in einem Stadion kickt, dem der eigene Name vorangestellt ist. Nicht so beim Zweitligisten SC Wiener Neustadt - bis jetzt zumindest! Als erstes Bundesliga- Team überhaupt wollen die Niederösterreicher nun den Namen ihres Stadions verlosen.