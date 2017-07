Sanel Kuljic: Rückkehr ganz ohne Streifen

Vor rund drei Monaten endete für den 20- fachen Ex- ÖFB- Nationalspieler Sanel Kuljic seine fast dreijährige Haftstrafe wegen Wettbetrugs. Als freier Mann hat er im Berufsleben im Immobiliengeschäft Fuß gefasst. Nun steht das Comeback auf dem grünen Rasen an. Der 39- Jährige soll den ASV Baden in der 2. Klasse Triestingtal mit Toren verwöhnen. "Er steht uns im Wort, ist körperlich super beisammen, wird uns im Sturm auf jeden Fall weiterhelfen", ist Obmann- Stellvertreter Gerald Prucha überzeugt.

Foto: APA/MARKUS LEODOLTER

Darüber gibt es auch keine Zweifel. Unsicher ist derzeit aber noch der Zeitpunkt der Rückkehr. Ein laufendes Verfahren beim ÖFB könnte das Comeback nämlich noch hinauszögern. "Derzeit müssen wir abwarten, was dort herauskommt", so Jürgen Sommer von niederösterreichischen Verband. Prucha sieht dem Urteil gelassen entgegen: "Er wird eine Sperre zwischen drei und fünf Jahren ausfassen. Die hat er aber seit 2012 bereits abgesessen."

Amateur statt Profi

Der ASV Baden hat beim Verband bereits um die Reamateurisierung angesucht, hofft auf die Spielgenehmigung bis zum Saisonauftakt. Bis dahin sollten alle gestreiften Dressen aussortiert sein. Denn zu sehr sollte sich Kuljic im Strafraum nicht an seine Vergangenheit erinnern müssen.

Harald Dworak, Kronen Zeitung