Sammer knallhart: "RB Leipzig KEIN Titelkandidat!"

Bayern Münchens früherer Sportvorstand Matthias Sammer sieht Vizemeister RB Leipzig nicht als Titelanwärter in der Deutschen Bundesliga! "Dass sie jetzt in der Champions League spielen, ist aller Ehren wert", sagte Sammer am Dienstag: "Aber ich glaube nicht, dass sie mit der Champions League um die Meisterschaft mitspielen werden."