Salzburgs Rohdiamant im Visier von Rangnick

Körperlich robust, zweikampfstark, technisch versiert und dazu ungemein schnell. Dayot Upamecano bringt alles mit, um dem Anforderungsprofil eines modernen Verteidigers zu entsprechen. Trotz seiner Jugend ist der 18- Jährige aus Salzburgs Stammelf nicht mehr wegzudenken.

Das blieb Ralf Rangnick nicht verborgen. Der Sportchef des deutschen Tabellenführers Leipzig hat beim Franzosen angeklopft, diesem sein Interesse signalisiert. Upamecano hat den Avancen Rangnicks vorerst widerstanden. Das war in der Vergangenheit aber auch bei Sabitzer und Keita der Fall. Beide wechselten schlussendlich aber doch.

In der Mozartstadt hat Salzburgs Rohdiamant einen Stammplatz, bei den Ostdeutschen müsste er sich hinten anstellen. Da in seinem Alter Spielpraxis oberste Priorität hat, wäre es kontraproduktiv, ihn auf der Bank versauern zu lassen.

Zahl der Fans wächst

Rangnick muss sich gedulden. Das fällt ihm schwer, denn für gewöhnlich kriegt er, was er (aus Salzburg) will. In diesem Fall kommt hinzu, dass die Zahl der Upamecano- Fans auch international wächst. So hatten sich Scouts vom FC Barcelona und Manchester United angesagt. Kein Wunder, dass Rangnick möglichst schnell den Transfer des Franzosen in trockene Tücher bringen will.

Upamecano könnte eine - höchst umstrittene - Tradition fortführen. Seit 2012 wurde ein Dutzend Spieler innerhalb des Bullen- Universums von Salzburg nach Leipzig transferiert.

Hier im Video sehen Sie die Highlights von Leipzigs 2:1- Sieg gegen Schalke:

