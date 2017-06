Salzburgs Oscar sagt leise Adios

Unteres Ende der berühmten "Las Ramblas" in Barcelona: Die rechte Hand des Christopher- Kolumbus- Monuments zeigt nach Westen. Diese Richtung wird auch Óscar García Junyent einschlagen. Sein Abschied aus der Mozartstadt ist so gut wie sicher.

Oscar Garcia (links) mit "Krone"-Reporter Valentin Snobe in Barcelona Foto: Andreas Tröster

"Es ist nicht leicht, von Salzburg aus direkt in eine Topliga zu kommen", sagt Oscar zu seinen Wechselabsichten. Dorthin, zu Spielen in ausverkauften Arenen in fußballverrückten Ländern, zieht es den Johan- Cruyff- Schüler. Dessen Management neben Stars wie Barcas Busquets nur noch einen Coach betreut: Pep Guardiola. Sagt schon einiges über die Ansprüche.

Ab zu St. - Etienne

Wird Ihnen Salzburg nach eineinhalb Jahren zu klein, Señor Oscar? "Nein! Den Königsklassen- Einzug zu schaffen ist immer reizvoll. Man weiß aber nicht, was diesen Sommer in Salzburg passiert!" Damit ist neben Abgängen von Stammspielern wohl auch die sportliche Perspektive als Nummer zwei hinter Leipzig gemeint - ein ständiges Theater. Und die Ungewissheit, wie das für diese Woche erwartete UEFA- Urteil punkto Europacup- Lizenz ausfällt. Mit St- Etienne sind nur noch Kleinigkeiten zu klären. Der Ligue- 1-Achte wird Oscar aus dem bis 2018 laufenden Vertrag herauskaufen. Herzensklub FC Barcelona würde der 44- Jährige damit ein Stückchen näherkommen.

Valentin Snobe (aus Barcelona), Kronen Zeitung