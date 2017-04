Salzburg wirft Barca raus - jetzt wartet Benfica!

Einfach sensationell! Red Bull Salzburgs Jungstars sind in der UEFA Youth League nicht zu stoppen. Auch der große FC Barcelona, dessen Nachwuchsschmiede als die beste der Welt gilt, hatte im Halbfinale in Nyon kein Rezept gegen die Jungbullen. Die gerieten zwar 0:1 in Rückstand (Video oben), gewannen aber letztlich hochverdient mit 2:1. Am Montag geht es im Endspiel gegen Benfica Lissabon.