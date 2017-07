Salzburg- "Vulkan" steht gegen Rijeka vor Ausbruch!

Ins Schwitzen ist Bullen- Keeper Walke in dieser Saison bis dato nur wegen der hohen Außentemperaturen gekommen. Die Bullen erhielten in 360 Pflichtspielminuten nicht ein Gegentor. Auf Malta gegen die Hibernians wie am Samstag gegen den WAC (siehe Video oben) hatte der Deutsche bei seinen beiden Einsätzen keine einzige brenzlige Situation zu entschärfen.

Salzburgs 34- jähriger Team- Oldie stellt sich aber darauf ein, dass es nun zu einem "Hitzestau" kommen kann. Salzburg trifft in Quali- Runde drei zur Champions League zu Hause mit HNK Rijeka auf den kroatischen Meister, der in der Vorsaison Dinamo Zagreb entthront hatte. Gegen den Serienmeister hatten Salzburg im August 2016 nur drei Minuten auf den erstmaligen Einzug in die Königsklasse gefehlt. Rijeka soll fürs bittere Aus büßen. "Sie sind aber in allen Mannschaftsteilen stark", spricht Walke eine Warnung aus. "Da kommt ein Brocken auf uns zu. Wir dürfen uns gar keine Fehler erlauben. Ansonsten könnten wir schnell bestraft werden!"

Der gebürtige Ostdeutsche gilt als Ruhepol in der Mannschaft. Aufgrund seines Charakters, wegen seiner Routine. Aus der Fassung ist der Salzburg- Kapitän nicht zu bringen. Als verlängerter Arm des Trainers auf dem Feld jedoch schon - im positiven Sinne. Da geht der stille Bullen- "Vulkan" regelmäßig aus sich heraus. Nachdem Walke mit deutlich mehr "Verkehr" als bisher vor und wohl auch in seiner Box rechnen muss, könnte er gelegentlich auch "ausbrechen". Die Vorderleute werden in jedem Fall lautstark mit Kommandos versorgt. Zumal mit Valon Berisha der gesprächsfreudige Mittelfeld- Antreiber ausfällt, sofern dem Einspruch der Bullen von der UEFA nicht noch bis Mittwochmittag stattgegeben wird.

Aber selbst ohne Berisha glaubt Walke an den Heimsieg: "Es liegt an uns. Der gute Saisonstart war wichtig. Wenn wir den Schwung mitnehmen, können wir ein gutes Ergebnis erzielen!" Obwohl Walke schon seit 2011 im Klub ist, bestreitet er mit den Bullen erst seinen dritten Anlauf auf die Champions League. "So lange wir dabei sind, wollen wir den Traum verwirklichen!

Red Bull Salzburg - HNK Rijeka

Wals- Siezenheim, Red- Bull- Arena, 18.45 Uhr, SR Daniel Stefanski/POL

Mögliche Aufstellungen:

Salzburg: Walke - Lainer, Miranda, Caleta- Car, Ulmer - Yabo, Samassekou, Leitgeb - Lazaro, Wolf, Dabbur

Ersatz: Stankovic - Pongracic, Farkas, Haidara, Gulbrandsen, Hwang, Minamino

Fraglich: V. Berisha (gesperrt/Einspruch von Salzburg soll am Mittwoch von UEFA behandelt werden)

Es fehlen: Tetteh (Knie), Schlager (Sprunggelenk), Atanga (Mittelfuß)

Rijeka: Sluga - Ristovski, Elez, Zuparic, Zuta - Vesovic, Bradaric, Misic, Matei - Heber, Gorgon

Ersatz: Nevistic - Puncec, Crnic, Gavranovic, Dokovic, Ajayi, Males

