Salzburg- Star Valon Berisha winkt "Beförderung"

Deutet sich im "Fall Valon Berisha" gar eine Wende an? Der 24- jährige Norweger reifte in dieser Saison unter Trainer Oscar zu einem Führungsspieler. Was auch damit zu tun hat, dass Salzburgs "Wikinger" mit acht Toren und elf Assists in seinen 42 Pflichtspieleinsätzen endlich in die Topscorer- Rolle schlüpfen konnte. Berisha liegt da intern vor "Taki" Minamino und Stefan Lainer (je 18 Scorerpunkte) in Führung. Im Video oben sehen Sie die überraschende Pleite der Salzburger gegen Mattersburg am vergangenen Liga- Wochenende!