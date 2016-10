Salzburg- Gegner Schalke: Huntelaar wochenlang out

Der deutsche Bundesligist und Gegner Salzburgs in der Europa League, Schalke 04, muss in den kommenden Wochen auf Stürmer Klaas- Jan Huntelaar verzichten. Der Niederländer zog sich im Abschlusstraining für das Revierderby gegen Borussia Dortmund eine Außenbandverletzung zu, wie der Klub von ÖFB- Teamkicker Alessandro Schöpf am Samstag wenige Stunden vor dem Duell beim BVB mitteilte.