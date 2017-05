Salzburg: Gegen Rapid winkt ein neuer Rekord

Am 30. Spieltag sorgte die Austria mit einem Heimsieg gegen Sturm dafür, dass Salzburg die Titelparty noch verschieben musste. In der vergangenen Runde vermasselten die Bullen das vorzeitige Meisterstück in Mattersburg aber selbst, verloren im Burgenland mit 1:2.

Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Zehn Punkte in vier Duellen?

Am Samstag in Runde 33 soll nun nichts mehr passieren: Denn schon ein Unentschieden gegen Grün- Weiß reicht zum vierten Titel en suite. Und das vor eigenem Publikum. Salzburgs Kicker sind also bis in die Haarspitzen motiviert. Daher ist es auch selbstverständlich, dass sich die Oscar- Mannschaft vor einer sehr guten Kulisse nicht mit einem Remis begnügen wird.

Ein weiterer Ansporn: Es winkt ein neuer Rekord gegen Rapid. Zehn Punkte aus vier Saisonduellen, das gab es noch nie. Ein Überblick:

Der bisherige Rekord: In der Debütsaison der Bullen 2005/2006 unter Kurt Jara ging zwar die erste Partie, ein Heimspiel, verloren, dann folgten aber drei Siege. Neun Punkte - das ist noch immer der Bestwert.

das ist noch immer der Bestwert. Nie verloren: 2006/07 unter Giovanni Trapattoni und 2009/10 unter Huub Stevens blieb Salzburg in den Saisonduellen mit Rapid ungeschlagen. Der Italiener holte zwei Siege und zwei Remis, der Niederländer einen Sieg und drei Remis.

Die schlechteste Saison: Roger Schmidt war mit Salzburg sehr erfolgreich, nicht aber gegen Rapid. Denn sowohl 2012/13 als auch 2013/14 holten die Bullen nur vier Zähler. Die Bilanz war in beiden Saisonen gleich: Nur ein Sieg, ein Remis, dafür zwei Niederlagen!

2016/2017 winkt also ein neuer Rekord gegen Rapid - das würde vor dem Cupfinale gleich doppelt guttun.

Philipp Grill, Kronen Zeitung