Salzburg erlegt ManCity in Youth- League- Playoff!

Red Bull Salzburg hat in der UEFA Youth League den Sprung ins Achtelfinale geschafft. Der Nachwuchs des Meisters feierte am Mittwoch im Playoff einen prestigeträchtigen Erfolg über Englands Topklub Manchester City, setzte sich nach einem 1:1- Remis nach regulärer Spielzeit im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Das Achtelfinale wird am Freitag (13 Uhr) in Nyon ausgelost.