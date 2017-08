Salihi- Doppelpack! Wr. Neustadt mit nächstem Sieg

Für Wiener Neustadt war es nach dem torlosen "Ausrutscher" in Kapfenberg am Dienstag der nächste Sieg der Effizienz. Die Niederösterreicher halten in dieser Saison weiter bei lediglich drei Gegentoren. Vorne verwertete Neuzugang Salihi eine der wenigen Chancen in der ersten Hälfte zu seinem fünften Saisontor. Der Albaner traf mit einem platzierten Flachschuss ins lange Eck von der Strafraumgrenze.

Foto: GEPA

Nach Wiederbeginn nutzte der Ex- Rapidler einen Abwehrfehler in der Tiroler Hintermannschaft eiskalt aus. Nach dem Anschlusstreffer durch Drazen Kekez hieß es für den Spitzenreiter nur kurz zittern (80.).

Ried vergibt 2: 0- Führung

Die SV Ried patzte gegen den Aufsteiger. Marko Stankovic verwandelte einen direkten Freistoß mit viel Gefühl (27.). Nach der Pause stach Joker Stefano Surdanovic fünf Minuten nach seiner Einwechslung (59.). Dario Tadic, mit einem verwandelten Foulelfmeter (78.), und Roko Mislov sorgten doch noch für den Hartberger Punktgewinn. Für die Steirer war das vierte sieglose Spiel in Folge dennoch ein moralischer Sieg.

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: SKY

FAC in der Krise

Unterdessen verschärfte Kapfenberg die Krise in Wien Floridsdorf. Daniel Rosenbichler brachte die Gäste nach knapp einer halben Stunde in Führung. Dabei profitierte er von einem Abwehrfehler von FAC- Kapitän Martin Fraisl im Tor der Wiener. Der Brasilianer Lucas Rangel mit seinem ersten Tor im KSV- Dress (43.) und erneut Rosenbichler mit einem Lupfer über Fraisl (52.) machten das Heim- Debakel perfekt.

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: SKY

Remis in Lustenau

In Lustenau vergab die Austria die Chance, zum ersten Mal in dieser Saison den zweiten Sieg in Folge zu bejubeln. Nach einer torlosen ersten Hälfte erzielte Lucas Barbosa sein viertes Saisontor (57.). Nach einer Gewitter- Unterbrechung gelang Thomas Hinum für die Gäste aus Linz der späte, aber verdiente Ausgleich (83.).

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: SKY

Innsbruck gewinnt West- Derby

Wacker Innsbruck rehabilitierte sich gegen Liefering für die jüngste 1:4- Schlappe gegen Absteiger Ried und sind in der Tabelle nun Vierte. Trotz oder wegen dieser jüngsten und deutlichen Niederlage gingen die Hausherren im heimischen Tivoli von Beginn an engagiert zu Werk. Der Führungs- und spätere Siegestreffer für den Aufstiegskandidaten fiel allerdings kurios, weil Egbe nach einem Eckball aus einem wahrhaft wilden Gestocher heraus traf. Es war das erste Saisontor für den Teenager, der in der 73. Minute fast noch den Doppelpack schaffte. Aber Carlos Miguel im Liefering- Tor hielt da und wenig später bei einem Schuss von Okan Ylmaz ausgezeichnet. Liefering kämpfte zwar intensiv um zumindest den Ausgleich, aber selbst die fünfminütige Nachspielzeit brachte nichts ein.

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: SKY

Ergebnisse, Erste Liga, 7. Runde:

SC Austria Lustenau - Blau- Weiß Linz 1:1 (0:0)

Tore: Barbosa (57.) bzw. Hinum (83.)

SC Wr. Neustadt - WSG Wattens 2:1 (1:0)

Tore: Salihi (27.,46.) bzw. Kekez (80.)

FAC - Kapfenberger SV 0:3 (0:2)

Tore: Rosenbichler (29.,52.), Rangel (43.)

TSV Hartberg - SV Ried 2:2 (0:1)

Tore: Tadic (78./Foulelfmeter), Roslov (94.) bzw. Stankovic (27.), Surdanovic (59.)

Wacker Innsbruck - FC Liefering 1:0 (1:0)

Tor: Egbe (7.)