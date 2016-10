Sabitzer schießt RB Leipzig bei Comeback zum Sieg!

Held des Tages bei den Leipzigern war Sabitzer - und das nicht einmal zwei Wochen, nachdem er einen Außenbandriss im rechten Sprunggelenk erlitten hatte. Der ÖFB- Teamspieler wurde von Trainer Ralph Hasenhüttl in der 51. Minute eingewechselt und traf bereits sechs Minuten später nach Stanglpass von Timo Werner. In der 81. Minute war der Steirer nach Vorlage von Oliver Burke wieder aus kurzer Distanz erfolgreich. Sabitzers Klubkollege Stefan Ilsanker spielte im zentralen Mittelfeld durch.

Leverkusen kann ja doch noch siegen

Auch Aleks Dragovic durfte wieder einmal 90 Minuten Spielpraxis sammeln. Der Innenverteidiger jubelte mit Leverkusen in Wolfsburg über ein 2:1. Dabei gerieten die Gäste durch Max Arnold (37.) in Rückstand, im Finish gelang aber noch die Wende. Julian Baumgartlinger wurde in der 77. Minute eingewechselt und war am Umschwung maßgeblich beteiligt. Der ÖFB- Teamkapitän hatte sowohl in der Entstehung des Ausgleichs durch Admir Mehmedi (79.) als auch beim Siegestor durch Tin Jedvaj (83.) seine Beine im Spiel. Außerdem durfte sich Dragovic beim 2:1 von Bayer einen Assist- Punkt gutschreiben lassen.

Junuzovic bereitet Tor vor, aber Werder verliert

Auch Zlatko Junuzovic kam auf eine Torvorlage - der österreichische Teamspieler bereitete Werders Ehrentor beim 1:3 gegen Freiburg durch Santiago Garcia mustergültig vor und spielte durch. Sein Landsmann Florian Grillitsch wurde zur Pause ausgetauscht. Beim Heim- 2:0 von Mainz über Ingolstadt war Karim Onisiwo Ersatz. Beim Tabellen- Vorletzten aus Ingolstadt spielten Markus Suttner und Lukas Hinterseer, der in der 20. Minute die Latte traf, durch.

Alaba mit seinen Bayern in Augsburg ungefährdet

Auch David Alaba war beim 3:1 der Bayern in Augsburg wie gewohnt als Linksverteidiger über die komplette Distanz im Einsatz. Selbiges galt auf der Gegenseite auch für Martin Hinteregger. Sein Klubkollege Georg Teigl kam in der 65. Minute aufs Feld. Zu diesem Zeitpunkt war die Partie nach Toren von Robert Lewandwoski (19., 48.) und Arjen Robben (21.) schon zugunsten der Münchner entschieden, Koo Ja- cheol gelang in der 67. Minute der Ehrentreffer.

Dortmund verpasst Sieg im Revierderby

Später am Abend verpasste Borussia Dortmund gegen den Revierrivalen FC Schalke 04 einen vollen Erfolg - und ist nach dem 0:0 nun seit vier Spielen ohne Sieg. Wie erwartet entwickelte sich ein umkämpftes Derby auf Augenhöhe. Von einer rassigen Partie konnte aber lange keine Rede sein. Bis auf eine Torchance von Franco Di Santo (14.), bei der die BVB- Deckung in höchster Not klären konnte, gab es zunächst kaum Torraumszenen. Mehr noch als die Schalker enttäuschten die Dortmunder im Spiel nach vorn. Erst nach Wiederanpfiff nahm die Partie Fahrt auf. Nach und nach erspielte sich der BVB leichte Feldvorteile und mehr Torchancen. Doch Mario Götze (73.) scheiterte bei der wohl größten Möglichkeit an Ralf Fährmann. Wenig später klärte Schalkes Sead Kolasinac in höchster Not vor der Linie.

Video: SKY DE

Die Ergebnisse der 9. Runde:

Freitag

Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 0:0 ZUM VIDEO

Samstag

FSV Mainz 05 - FC Ingolstadt 04 2:0

VfL Wolfsburg - Bayer 04 Leverkusen 1:2

FC Augsburg - Bayern München 1:3 ZUM VIDEO

Werder Bremen - SC Freiburg 1:3

SV Darmstadt - RB Leipzig 0:2

Borussia Dortmund - FC Schalke 04 0:0 ZUM VIDEO

Sonntag

1899 Hoffenheim - Hertha BSC Berlin 1:0 ZUM VIDEO

1. FC Köln - Hamburger SV 3:0 ZUM VIDEO

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 9 7 2 0 18 23 2. Leipzig 9 6 3 0 11 21 3. Hoffenheim 9 5 4 0 7 19 4. Köln 9 5 3 1 10 18 5. Hertha BSC 9 5 2 2 4 17 6. Dortmund 9 4 3 2 10 15 7. E. Frankfurt 9 4 3 2 5 15 8. Freiburg 9 5 0 4 0 15 9. Mainz 9 4 2 3 1 14 10. Leverkusen 9 4 1 4 0 13 11. Gladbach 9 3 3 3 -2 12 12. Schalke 04 9 2 2 5 -1 8 13. Augsburg 9 2 2 5 -6 8 14. Darmstadt 9 2 2 5 -9 8 15. Bremen 9 2 1 6 -13 7 16. Wolfsburg 9 1 3 5 -7 6 17. Ingolstadt 9 0 2 7 -12 2 18. Hamburg 9 0 2 7 -16 2