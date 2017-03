Sabitzer: "Scheiß drauf - wir haben drei Punkte!"

"Ich glaube, ich habe den Ball irgendwie mit der Schulter oder mit der Stirn leicht berührt", sinnierte Sabitzer unmittelbar nach Schlusspfiff im ORF- Interview. Ob das Tor ihm zugeschrieben werden soll? "Mir egal, wenn sie das Tor dem Marko geben, bin ich genauso glücklich."

Ähnlich sportlich nahm's Arnautovic: "Ich bin mir nicht sicher, wer wirklich das Tor erzielt hat. Wichtig ist, dass wir drei Punkte geholt haben. Jetzt sehen wir weiter."

Koller zufrieden

Teamchef Marcel Koller war erwartungsgemäß erleichtert, dass das erste Bewerbsspiel des Jahres mit einem Sieg begann. "Es ist immer angenehm, zu gewinnen", schmunzelte er. Die Systemumstellung - von 4- 3-2- 1- auf 3- 4-3 - sei zunächst "nur auf den heutigen Gegner bezogen gewesen. Ob wir es weiter verfolgen, werden wir sehen. Aber klar ist, dass so eine Systemumstellung Zeit braucht, da greifen gewisse Automatismen natürlich noch nicht so, wie es sein muss."

Burgstaller "hat gut gearbeitet"

Mit dem Comeback von Guido Burgstaller im Nationalteam - er stürmte von Beginn an - war Koller durchaus zufrieden: "Er hat die eine oder andere Chance vorgefunden. Ich hätte ihm en Tor gegönnt, leider ist das nicht geglückt. Aber er hat gut für die Mannschaft gearbeitet."

Harnik: "Sehr gut angefangen"

Das zweite Tor erzielte - unumstritten - Martin Harnik. Er meinte nach dem Spiel: "Wir haben in der ersten Hälfte sehr gut angefangen, waren unglaublich torgefährlich, hatten Pech mit dem Lattenknaller vom David. Dann haben wir ein bisschen nachgelassen und der Ball wollte einfach nicht rein. In der zweiten Hälfte sind wir ein bisschen ungeduldig geworden, haben viele lange Bälle gespielt, dann sind wir aber Gott sei Dank belohnt worden mit dem 1:0 und 2:0. Der Sieg war auch von der Höhe her verdient."