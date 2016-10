Russland verlor Test gegen Costa Rica mit 3:4!

WM- Gastgeber Russland hat ein Freundschaftsspiel gegen Costa Rica mit 3:4 (1:3) verloren. Nach einer schwachen ersten Halbzeit im neuen Stadion von Salzburgs Europa- League- Gegner FK Krasnodar konnte die Sbornaja am Sonntag zwar in der zweiten Hälfte noch einmal auf 3:3 ausgleichen. Doch ein Foulelfmeter in der Nachspielzeit brachte den WM- Viertelfinalisten von 2014 den Siegtreffer.