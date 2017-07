Russland jubelt über ersten EM- Sieg der Geschichte

Russlands Frauen- Nationalteam hat bei der EM in den Niederlanden den ersten Sieg nach vier erfolglosen Endrunden- Teilnahmen gefeiert. Die Russinnen bezwangen am Montag in Rotterdam in Gruppe B etwas überraschend Italien mit 2:1 (2:0). Jelena Morosowa (9.) und Jelena Danilowa (26.) scorten schon in der ersten halben Stunde. Der Anschlusstreffer gelang Ilaria Mauro erst im Finish (88.).