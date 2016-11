Russland besiegt Rumänien in letzter Sekunde

Der WM- Gastgeber 2018 gewann am Dienstagabend ein Testspiel gegen Rumänien in Grosny in buchstäblich letzter Sekunde mit 1:0 (0:0). Das einzige Tor erzielte Magomed Osdojew von Rubin Kasan in der 93. Minute.

Vor fünf Tagen hatten sich die Russen in Katar beim WM- Gastgeber 2022 mit 1:2 blamiert. Rumänien kassierte nach der 0:3- Heimniederlage in der WM- Qualifikation am vergangenen Freitag gegen Polen dagegen die nächste Zu- null- Niederlage.

Ergebnisse:

Ungarn - Schweden 0:2 (0:1)

Budapest

Tore: Larsson (30.), Thelin (67.)

Ukraine - Serbien 2:0 (1:0)

Charkiw

Tore: Schachow (38.), Jarmolenko (87./Elfmeter)

Malta - Island 0:2 (0:0)

Ta'Qali

Tore: Traustason (47.), Ingason (75.)

Russland - Rumänien 1:0 (0:0)

Grosny

Tor: Osdojew (93.)

Italien - Deutschland 0:0

Mailand

Tschechien - Dänemark 1:1 (1:1)

Mlada Boleslav

Tore: Barak (8.) bzw. Jörgensen (38.)

England - Spanien 2:2 (1:0)

London

Tore: Lallana (9./Elfmeter), Vardy (48.) bzw. Aspas (89.), Isco (96.)

Nordirland - Kroatien 0:3 (0:2)

Belfast

Tore: Mandzukic (9.), Cop (35.), Kramaric (67.)

Frankreich - Elfenbeinküste 0:0

Lens