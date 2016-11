Russe Karasew leitet Österreich gegen Irland

Für das Testmatch der ÖFB- Auswahl am Dienstag wieder im Prater gegen die Slowakei wurde der Niederländer Kevin Blom als Referee bestimmt. Der 42- Jährige pfiff die Europacup- Partien Rapid - Genk (3:2 am 15. September 2016), Salzburg - Dinamo Minsk (2:3 i.E. am 27. August 2015) und Athletic Bilbao - Austria (3:0 am 17. September 2009).

Kevin Blom (rechts) Foto: GEPA

Außerdem war Blom beim 0:1 des Nationalteams im Testspiel in Klagenfurt gegen Kroatien am 19. Mai 2010 sowie bei der 0:2- Niederlage der ÖFB- U19- Auswahl - damals mit Marko Arnautovic, Julian Baumgartlinger und Stefan Ilsanker - gegen Spanien im EM- Semifinale am 16. Juli 2007 im Einsatz.