Rücktritt von Roma- Altstar Totti doch nicht fix?

Der Rücktritt von Italiens Fußball- Altstar Francesco Totti im kommenden Sommer ist offenbar doch noch nicht fix. "Ich weiß es nicht", antwortete der 40- jährige Offensivspieler der AS Roma am Mittwoch auf die Frage, ob er am 28. Mai, dem Tag der letzten Serie- A-Runde, sein letztes Profi- Match absolvieren werde.