Rückschlag für Ivanschitz und Pilsen im Titelkampf

Viktoria Pilsen mit dem Österreicher Andreas Ivanschitz hat am Freitag die Chance auf die Tabellenführung in der tschechischen FMeisterschaft vergeben. Der Titelverteidiger erreichte mit dem ehemaligen ÖFB- Teamkapitän, der in der Pause ausgewechselt wurde, zu Hause gegen den Tabellenvierten Mlada Boleslav nur ein 3:3. Pilsen holte dabei ab der 66. Minute einen 0:3- Rückstand auf.