Rotsünder Arnautovic "sollte jetzt Füße küssen!"

Denn nach einem Outeinwurf trat der ÖFB- Teamspieler mit der offenen Sohle Richtung Ball, aber in Kniehöhe - und er traf "nur" Southamptons Sofiane Bouffal. "Das war unglücklich", nahm Stokes Trainer Mark Hughes Arnautovic in Schutz. "Der Ball ist grad gesprungen. Doch das war keine gewalttätige Aktion. Aber der Referee hat viele falsche Entscheidungen getroffen, uns so in eine schwierige Lage gebracht. Daher bin ich stolz, wie wir den Punkt erkämpft haben."

Foto: GEPA

Nach dem dritten Ausschluss seiner Karriere verpasst Arnautovic nun das Duell mit Fuchs und Leicester, vielleicht auch den Hit beim FC Liverpool.

Die "Reds" sind nach dem souveränen 3:0 gegen Middlesbrough jetzt wieder erster Verfolger von Chelsea. Die Conte- Truppe - hat nach dem müden 1:0 gegen Sunderland - aber bereits sechs Punkte Vorsprung.

Kronen Zeitung