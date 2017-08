Rot für Ellbogencheck: Arnautovic fliegt vom Platz

In der 33 Minute erwischte Arnautovic Gegenspieler Jack Stephens mit dem Ellbogen am Hals. Stephens fiel zu Boden, der Referee Lee Mason schickte Arnautovic, West Hams Rekordeinkauf, beim Stand von 0:1 mit Rot in die Kabine.

Foto: AFP

West Ham kassierte danach noch das 0:2, ehe Javier Hernandez die Londoner im Alleingang zum Ausgleich führte. Der im Sommer ebenfalls neu verpflichtete Mexikaner bewies bei seinen beiden Toren (44. ,73.) Scorerqualitäten. Ein Punktgewinn blieb West Ham dennoch verwehrt, Charlie Austin versenkte in der 93. Minute einen umstrittenen Elfmeter. Die "Hammers" liegen nach zwei Runden damit vorerst weiter am Tabellenende.

Fuchs besiegt Suttner

Ebenfalls noch keinen Zähler hat Brighton, der Aufsteiger mit Markus Suttner unterlag in Leicester mit 0:2. Mit dem Ex- Meister konnte sich Christian Fuchs freuen. Erste Saisonsiege holten Liverpool mit einem 1:0 gegen Crystal Palace und Watford mit Sebastian Prödl dank eines 2:0 bei Bournemouth.

England, Premier League, 1. Runde:

Samstag

Swansea City - Manchester United 0:4 (0:1)

Bournemouth - Watford 0:2 (0:0)

Burnley - West Bromwich 0:1 (0:0)

Leicester City - Brighton and Hove Albion 2:0 (1:0)

Liverpool - Crystal Palace 1:0 (0:0)

Southampton - West Ham 3:2 (2:1)

Stoke City - Arsenal 1:0 (0:0)

Sonntag

Huddersfield - Newcastle 14.30 Uhr

Tottenham Hotspur - Chelsea 17 Uhr

Montag

Manchester City - Everton 21 Uhr