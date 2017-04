Ronaldo: "Weiß nicht, wer an mir gezweifelt hat"

Nur läppische zwei Tore hatte Cristiano Ronaldo in den ersten acht Champions- League- Spielen dieser Saison erzielt. Doch im wichtigsten Moment war er wieder so richtig da. Und stach den Bayern zweimal mitten ins Herz. Eine Antwort auch für seine Kritiker, die ihm bescheinigt hatten, diese Saison nicht mehr so effektiv zu sein. "Ich weiß nicht, wer an mir gezweifelt hat. Es kann nur eine Minderheit sein."