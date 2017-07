Ronaldo vor Gericht: "Habe nie etwas verborgen!"

Cristiano Ronaldo hat am Montag bei der Anhörung in der Steuer- Causa bekräftigt, nie Steuern hinterzogen zu haben. "Ich habe niemals etwas verborgen und auch niemals die Absicht gehabt, Steuern zu hinterziehen", sagte der Real- Profi laut einer am Montag verbreiteten Aussendung des Gerichts. Ronaldo habe betont, dass die Finanzbehörden "alle meine Einnahmen im Detail kennen, da ich sie immer angegeben habe", heißt es weiter.