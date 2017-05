Ronaldo: "Ohne den Hass wäre ich nicht derselbe!"

Acht Tore in den letzten drei Partien der Champions League. Nach dem 3:0 daheim gegen Atlético mit mehr als einem Bein im Finale. Doch Reals Cristiano Ronaldo hat längst nicht genug, kann den Titel- Viererpack binnen 371 Tagen perfekt machen, sich zum 5. Mal in Serie zum besten Torschützen der Königsklasse ballern.

Am 28. Mai 2016 verwandelte er den letzten Elfmeter, sicherte Real im Finale gegen Atlético den Titel in der Champions League und holte sich dann am 10. Juli in Paris mit Portugal und Klubkollege Pepe den Europameister- Titel. Am 20. Mai wird sich Ronaldo mit Real bei Malaga in der letzten Runde der spanischen Liga zu 99 Prozent zum Meister küren - bei einem Spiel weniger liegt Real zwei Runden vor Schluss punktegleich mit Barcelona voran.

Und am 3. Juni kann Ronaldo seinen Titel- Viererpack binnen 371 Tagen perfekt machen - wenn das weiße Ballett den Titel in der Königsklasse verteidigt! Dass Real auf dem Weg dahin nach dem 3:0 im Hinspiel strauchelt, scheint denkunmöglich. Denn "CR 7" läuft auch am Mittwoch mit 100 Prozent ein, schließlich fehlt nur noch ein Treffer in der Schützenliste auf Messi.

Mit jedem weiteren Treffer wäre derJährige zum fünften Mal in Serie (2015 gleichauf mit Messi und Neymar) erfolgreichster Saisontorschütze der Königsklasseder Argentinier schoss in den vier Saisonen davor stets die meisten Tore im Bewerb.

In dem den Madrilenen zwei Treffer auf den insgesamt 500. Torjubel fehlen - bisher 88 davon schoss Ronaldo. Wobei ihn nicht nur die Fans antreiben: "Hasst mich weiter, denn ohne euch bin ich nicht, was ich heute bin, wäre ich nicht der selbe", ließ er zuletzt all jene wissen, die nicht zu seinen Unterstützern zählen.

