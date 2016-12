Ronaldo, Messi für Leipzig "zu alt und zu teuer"

Der 2009 durch die finanzielle Unterstützung des österreichischen Red- Bull- Milliardärs Dietrich Mateschitz gegründete Klub aus Leipzig verzichtet konsequent auf Superstars und setzt lieber auf junge Talente. Mit dieser Philosophie haben es die "Roten Bullen" innerhalb kürzester Zeit geschafft, in die Bundesliga aufzusteigen und nun gleich in ihrer Debütsaison in der höchsten Spielklasse die Tabellenführung zu erobern.

Foto: AP

"Das ist unüblich"

"Wir haben die jüngste Mannschaft in der Bundesliga. Ich weiß nicht, ob es eine Revolution ist, aber es ist unüblich, dass ein Verein, der vor dreieinhalb Jahren noch in der vierten Liga gespielt hat, nun nach 13 Spielen ungeschlagen mit 33 Punkten die Bundesliga anführt", betonte Rangnick.