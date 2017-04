Ronaldo erteilt seiner sexy Freundin Party- Verbot!

Eine Party seiner jungen Geliebten ließ Ronaldo kurzerhand absagen, berichtete die portugiesische Zeitung "Correio de Manha". Aber nicht nur das: Bis auf Weiteres habe CR7 seiner Georgina ein generelles Party- Verbot aufgebrummt - weil das Unglück bringe! Und jedwedem Unglück will Ronaldo angesichts der anstehenden Entscheidungen in der Champions League und in der spanischen Meisterschaft strikt aus dem Weg gehen.

Foto: AFP

Denn auch wenn man in der Fußball- Königsklasse bereits im Halbfinale steht und in der Primera Division nach Verlustpunkten weiterhin vor dem FC Barcelona liegt: Fix eingefahren hat man heuer noch keinen Titel. Während im CL- Halbfinale zwei Duelle ausgerechnet gegen den Madrider Stadtrivalen Atletico warten, sind in der Liga noch sechs Runden zu absolvieren. Zwei Super- Titel sind also ebenso noch drin, wie eine absolute Pleiten- Saison.

Foto: AFP/CURTO DE LA TORRE, instagram.com

Der unparteiische Beobachter könnte also beinahe geneigt sein, dem Portugiesen alleine schon wegen seiner sexy Freundin zumindest ein bisschen Erfolg zu gönnen - denn ob Ronaldo allein der Gedanke an seine Büste auf dem nach ihm benannten Flughafen von Madeira (siehe Video ganz oben) aufheitern kann, darf leicht bezweifelt werden…