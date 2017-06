Roberto Carlos will juristisch gegen ARD vorgehen

Dem Bericht zufolge sieht sich Brasiliens Fußball mit Dopingvorwürfen konfrontiert. Die Anti- Doping- Agentur des Landes habe in einem 200 Seiten starken Bericht die Praktiken eines Arztes dokumentiert, der mit verbotenen Mitteln gearbeitet haben soll und nach eigenen Angaben auch einen brasilianischen Nationalspieler behandelt habe, berichtete die ARD- Dopingredaktion am Samstag. Das Dossier, in dem der Name von Roberto Carlos stehen soll, stamme bereits aus dem Jahr 2015 und soll auch der Staatsanwaltschaft in Sao Paulo vorliegen.

In einem verdeckt gedrehten Video erklärt der angebliche Doping- Arzt demnach, mit welchen Mitteln er eine Reihe von Topsportlern behandelt habe, darunter auch Roberto Carlos. Der Weltmeister von 2002 bestreitet dies: "Die Geschichte zitiert den Namen eines Arztes, den ich in meinem Leben nicht gekannt habe und ich habe meine Anwälte beauftragt, rechtliche Schritt einzuleiten", schrieb der 44- Jährige.

Laut ARD sei der Mediziner auch bei der Manipulation von Dopingtests behilflich gewesen. Er habe auch von dem Sender eingesetzten Lockvögeln hoch wirksame und gesundheitsgefährdende Hormonpräparate verkauft, die auf der Verbotsliste der Welt- Anti- Doping- Agentur stehen, so der Bericht. Anfragen der ARD zu einer möglichen Zusammenarbeit von Spielern der brasilianischen Fußball- Nationalmannschaft mit dem Arzt habe der nationale Verband CBF unbeantwortet gelassen.