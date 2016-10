Riesen- Schock! Schwedens Bus geht in Flammen auf

Am Sonntagmorgen kam es nahe Stockholm zu der Schrecksekunde im Lager der Schweden. Nachdem der Fahrer den Motor des Buses gestartet hatte, ging das Gefährt in Flammen auf.

Der Fahrer hatte Glück und konnte sich aus dem brennenden Bus retten. Verletzt wurde niemand. Die Spieler befanden sich zu dem Zeitpunkt des Unglücks in ihrem Quartier. Nun müssen die Schweden auf einen Ersatzbus zurückgreifen.

Am Montag trifft das Team in der Friends Arena in Stockholm auf Bulgarien. In einer Hammergruppe mit Mannschaften wie Niederlande und Frankreich liegen die Schweden nach zwei Spieltagen mit vier Punkten an der dritten Stelle.