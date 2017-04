Rieder stibitzen 1:1 bei Red Bull Salzburg!

Die Führung durch einen Elfmeter von Peter Zulj (33.) brachten die Innviertler vor 10.231 Zuschauern in Wals- Siezenheim nicht über die Zeit. Hwang Hee- chan gelang noch der verdiente Ausgleich (78.).

Ried versteckte sich beim großen Favoriten nicht, sondern trat von Beginn an die Flucht nach vorne an. Einen ersten Schuss von Marcel Ziegl lenkte Paulo Miranda mit dem Kopf über das Tor (4.). Zulj schoss nach dem folgenden Corner daneben. Die Salzburger waren trotz ihrer Feldüberlegenheit nicht zwingend genug. Ein Hwang- Heber, der das Tor verfehlte, blieb die einzige Ausbeute vor der Pause (17.). Auf der Gegenseite stieß Diadie Samassekou im Strafraum Zulj von hinten nieder. Den folgenden Strafstoß verwertete dieser selbst im rechten Eck.

Es war Salzburgs erstes Liga- Gegentor im eigenen Stadion in diesem Kalenderjahr. Rieds Florian Hart traf zudem noch das Außennetz (44.). Nach Seitenwechsel legte Salzburg einen Gang zu. Der eingewechselte Wanderson (48., 62.) scheiterte aber ebenso zweimal am starken Ried- Torhüter Thomas Gebauer wie Hwang (59., 65.). Die Rieder waren offensiv nicht mehr vorhanden, am Ende brach auch ihr Abwehr- Bollwerk. Nach einem Zuspiel von Valentino Lazaro verwertete Hwang aus neun Metern. Es war das neunte Liga- Tor des Südkoreaners in dieser Saison.

Mehr als einen abgefälschten Zulj- Schuss am Tor vorbei (86.) hatte Ried nicht mehr zu bieten. Es reichte aber für den ersten Punktgewinn in Salzburg seit März 2013 (2:2). In 24 Spielen der Red- Bull- Ära haben die Salzburger noch nie gegen die Innviertler verloren. Ihre aktuelle Serie von fünf Liga- Siegen in Serie ging aber zu Ende. Ein Spiel verloren hatten die "Bullen" zuletzt Ende November gegen die Admira. Die Rieder beendeten ihre Unserie von zehn Auswärtsniederlagen in Folge ausgerechnet beim Leader. Fünf Spiele bleiben dem schwächsten Auswärtsteam der Liga noch, um den Klassenerhalt zu schaffen.

Weil auch die Konkurrenten St. Pölten (3:3 gegen Altach), WAC und Mattersburg (2:2 im direkten Duell) nicht voll punkteten, blieb die Situation im Abstiegskampf nahezu unverändert. In der nächsten Runde empfangen die Rieder die Admira.

Das Ergebnis:

Red Bull Salzburg - SV Ried 1:1 (0:1)

Red Bull Arena, 10.231 Zuschauer, SR Hameter

Tore: 0:1 (33.) P. Zulj (Elfmeter), 1:1 (77.) Hwang

Gelbe Karten: Samassekou, Schwegler bzw. Özdemir, Ziegl

Salzburg: Walke - Schwegler, Miranda, Wisdom, Ulmer - Lazaro, Laimer, Samassekou (46. Wanderson), V. Berisha - Hwang (82. Lainer), Minamino

Ried: Gebauer - Hart (56. Antonitsch), Reifeltshammer, Özdemir, Marcos - Ziegl (83. Brandner), Trauner - Möschl, P. Zulj, Elsneg (79. Fröschl) - Ademi

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 31 21 6 4 46 69 2. Austria 31 18 2 11 16 56 3. Altach 31 15 7 9 2 52 4. Sturm Graz 31 16 3 12 15 51 5. Admira 30 11 7 12 -12 40 6. Wolfsberg 31 9 8 14 -16 35 7. Rapid 30 8 10 12 4 34 8. Mattersburg 31 9 7 15 -15 34 9. St. Pölten 31 8 8 15 -18 32 10. Ried 31 8 4 19 -22 28