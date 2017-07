Respekt! Austria spendet für erkrankte Abonnentin

Zwar gelang der Austria auch im zweiten Bundesligaspiel der Saison kein Sieg, doch die Austrianer zeigen mit einer Aktion ganz viel Herz. An Austria- Abonnentin Tamara, die nach einer überraschenden Diagnose seit Anfang des Jahres an Sehkraft verliert, wurde im Rahmen der Partie gegen Sturm ein Spendenscheck in Höhe von 30.000 Euro übergegben. Oben im Video sehen Sie die Match- Highlights.