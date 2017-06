Red Bull Salzburg muss bei Deutschlandsberg ran

Titelverteidiger Red Bull Salzburg trifft in der ersten Runde des UNIQA- ÖFB- Cups 2017/18 auf den in der Regionalliga Mitte engagierten Deutschlandsberger SC. Dies ergab die Auslosung am Montagabend in Wien. Die Wiener Austria gastiert bei Ostligist ASK Ebreichsdorf, Rapid Wien bei Westligist Schwaz. Sturm Graz tritt zum Auftakt in Hard an, Altach im Vorarlberg- Duell in Dornbirn.