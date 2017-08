Real- Star Bale gegen ÖFB- Team im Wales- Kader

Wales kann im WM- Qualifikationsspiel am 2. September in Cardiff gegen Österreich wie erwartet auf Superstar Gareth Bale zurückgreifen. Der 28- Jährige von Real Madrid steht nach seiner Sperre im Juni gegen Serbien (1:1) wieder im 25- Mann- Kader, den Teamchef Chris Coleman heute in Cardiff bekanntgegeben hat.