Real Madrid spaziert bei Eibar zu klarem 4:1- Sieg

Barcelona deklassiert Celta Vigo mit 5:0

Der FC Barcelona schoss sich später am Abend für das Achtelfinal- Rückspiel der Champions League gegen Paris St. Germain warm. Barca, das am Mittwoch ein 0:4 wettmachen muss, deklassierte in der spanischen Meisterschaft Celta Vigo mit 5:0. Der Tabellenführer konnte sich auf einen überragenden Lionel Messi verlassen. Der Argentinier brillierte mit je zwei Toren (24., 64.) und Vorlagen und führt die Torschützenliste mit 23 Treffern an. Besonders sehenswert war das 1:0 nach einem knapp nach der Mittellinie gestarteten Solo.

Die Ergebnisse der 26. Runde:

Freitag

Betis Sevilla - Real Sociedad 2:3

Samstag

Leganes - Granada 1:0

Eibar - Real Madrid 1:4

Villarreal - Espanyol Barcelona 2:0

FC Barcelona - Celta de Vigo 5:0

Sonntag

Sporting Gijon - Deportivo La Coruna (12 Uhr)

Atletico Madrid - Valencia (16.15 Uhr)

Las Palmas - CA Osasuna (18.30 Uhr)

Athletic Bilbao - Malaga (20.45 Uhr)

Montag

Alaves - FC Sevilla (20.45 Uhr)

# Team Sp S U N +/- P 1. Barcelona 26 18 6 2 55 60 2. Real Madrid 25 18 5 2 41 59 3. Sevilla 25 17 4 4 20 55 4. Real Sociedad 26 15 3 8 6 48 5. Atletico 25 13 7 5 23 46 6. Villarreal 26 12 9 5 19 45 7. Eibar 26 11 6 9 5 39 8. Ath. Bilbao 25 11 5 9 1 38 9. Espanyol 26 9 9 8 0 36 10. Celta Vigo 25 10 5 10 -5 35 11. Alaves 25 8 9 8 -6 33 12. Las Palmas 25 7 8 10 -4 29 13. Valencia 25 8 5 12 -8 29 14. Real Betis 25 7 6 12 -14 27 15. Malaga 25 6 8 11 -10 26 16. Leganes 26 6 6 14 -19 24 17. La Coruna 24 4 8 12 -13 20 18. Granada 26 4 7 15 -30 19 19. Gijon 25 4 5 16 -27 17 20. Osasuna 25 1 7 17 -34 10