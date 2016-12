Real Madrid siegt dank Ramos- Tor in Nachspielzeit

Für Real trafen neben Ramos noch Alvaro Morata (50.) und Mariano (84.). Joselu hatte die abstiegsbedrohten Gäste mit seinem Doppelpack (63., 65.) von einer Überraschung träumen lassen. Fünf Tage vor dem Halbfinale der Club- WM hatte Real- Trainer Zinedine Zidane Stammkräfte wie Weltfußballer Cristiano Ronaldo und Karim Benzema geschont.

Indes prolongierte Valencia auch unter dem italienischen Trainer Cesare Prandelli seine Krise. Der Tabellen- 17. blieb beim 2:3 auswärts gegen Real Sociedad San Sebastian zum siebenten Mal in Folge in der Liga ohne Sieg. Prandelli hatte in einer skurrilen Pressekonferenz am Freitag, während der er nur einen knapp zweiminütigen Monolog hielt, den Charakter seiner Spieler infrage gestellt. Der ehemalige italienische Teamchef Prandelli hatte erst Anfang Oktober die Nachfolge von Pako Ayesteran angetreten.

Primera Division - 15. Runde:

Freitag

Malaga - Granada 1:1

Samstag

CA Osasuna - FC Barcelona 0:3

Real Sociedad - Valencia 3:2

Las Palmas - Leganes 1:1

Real Madrid - Deportivo La Coruna 3:2

Sonntag

Eibar - Alaves 12 Uhr

Celta de Vigo - FC Sevilla 16.15 Uhr

Espanyol Barcelona - Sporting Gijon 18.30 Uhr

Betis Sevilla - Athletic Bilbao 20.45 Uhr

Montag

Villarreal - Atletico Madrid 20.45 Uhr