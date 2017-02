Real Madrid erleidet Schock- Pleite bei Valencia!

D

legten einen Blitzstart hin und führten dank Toren von Simone Zaza (4. Minute) und Fabian Orellana (9.) rasch mit zwei Toren Unterschied. Cristiano Ronaldo (44.) brachte seine Mannschaft vor der Pause auf 1:2 heran, dabei sollte es bis zum Schluss bleiben.

Die Madrilenen kassierten damit die erst fünfte Pflichtspielniederlage in der Ära von Trainer Zinedine Zidane.

Real Madrid liegt in der Tabelle einen Zähler vor Barcelona, hat aber nur 22 statt wie die Katalanen 23 Spiele bestritten. Die Partie gegen Valencia war im Dezember wegen der Teilnahme der Hauptstädter an der Club- WM in Japan verschoben worden.

Das Nachtrag- Ergebnis der 16. Runde:

Valencia - Real Madrid 2:1

# Team Sp S U N +/- P 1. Real Madrid 22 16 4 2 37 52 2. Barcelona 23 15 6 2 44 51 3. Sevilla 23 15 4 4 18 49 4. Atletico 23 13 6 4 24 45 5. Real Sociedad 23 13 2 8 4 41 6. Villarreal 23 10 9 4 15 39 7. Eibar 23 10 5 8 5 35 8. Ath. Bilbao 23 10 5 8 0 35 9. Celta Vigo 22 10 3 9 0 33 10. Espanyol 23 8 8 7 -1 32 11. Alaves 23 7 9 7 -6 30 12. Las Palmas 23 7 7 9 -3 28 13. Malaga 23 6 8 9 -6 26 14. Valencia 23 7 5 11 -8 26 15. Real Betis 22 6 6 10 -13 24 16. La Coruna 22 4 7 11 -9 19 17. Leganes 23 4 6 13 -23 18 18. Gijon 23 4 4 15 -22 16 19. Granada 23 3 7 13 -28 16 20. Osasuna 23 1 7 15 -28 10