Real- Kapitän Ramos hofft auf Neymar- Wechsel

"Wir hätten natürlich lieber ein anderes Ergebnis mitgenommen. In einem Clasico ist die Motivation, egal ob Pflichtspiel oder Testspiel, groß. In den ersten zehn Minuten waren wir sehr schlecht", sagte der spanische Nationalspieler.

Foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA, AFP

"Hoffe es war sein letztes Spiel"

Damit Real in den kommenden Clasicos wieder als Sieger vom Platz geht, wünscht sich Ramos einen prominenten Abgang beim Erzrivalen. "Ich hoffe es", sagte Ramos auf die Frage nach einem möglichen Wechsel von Barça- Superstar Neymar. "Ich weiß nicht, ob es sein letztes Spiel in diesem Trikot war. Ich habe mein Trikot mit ihm aber in der Hoffnung getauscht, dass es sein letztes Spiel war. Es wäre ein Problem weniger für uns, wenn er nicht mehr für Barça spielen würde", so Ramos.

Neymar wird immer wieder mit einem Wechsel zu Paris Saint- Germain in Verbindung gebracht. Der Transfer würde alles bisher dagewesene sprengen. In den Medien geistern Zahlen zwischen 222 und 500 Millionen Euro als Ablöse herum.